Ари снова забил "Спартаку"

Нападающий "Локомотива" Ари на 41-й минуте домашнего матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" забил и открыл счет. Бразильский форвард поразил ворота Артема Реброва ударом головой после навеса Владислава Игнатьева.

Отметим, что экс-нападающий "Спартака" забивает уже седьмой гол в ворота красно-белых. Ранее он отличился шесть раз в шести матчах в составе "Краснодара".

Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"