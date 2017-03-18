Ари снова забил "Спартаку"

Нападающий "Локомотива" Ари на 41-й минуте домашнего матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" забил и открыл счет. Бразильский форвард поразил ворота Артема Реброва ударом головой после навеса Владислава Игнатьева.
Отметим, что экс-нападающий "Спартака" забивает уже седьмой гол в ворота красно-белых. Ранее он отличился шесть раз в шести матчах в составе "Краснодара".
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official #НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #ЛокоСпартак #дерби 1:0 41' Ари pic.twitter.com/GGWCPqKrsv– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 марта 2017 г.
stormtrooper501
sportbeer, вот и лохов вернули в реальность) гол шикарен
17:46
sportbeer
Локо красавцы опустили говно обратно на землю.
17:43
echo2011
А кто из бывших игроков "Спартака" не забивал голы "Спартаку"? Помнится,даже защитник "Спартака" Сочнов, перейдя в "Торпедо",и тот забивал.
17:42
stormtrooper501
Да о кутепове вообще речи нет - и так ясно. Но когда комбар полез в середине на троих и потерял, я сразу сказал - сейчас забьют. Нельзя так терять при выходе из обороны
17:39
oleg_Spb
Рабинер предрек победу Амкара над Томью и победу Спартака над Локомотивом. Было бы здорово, чтобы этот прогнозист осрамился оба раза...
17:28
serenky25
Да и Кутепов тоже ...Игрока бросил думал раз высокий то до мяча дотянется.
17:25