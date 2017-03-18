17:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ари снова забил "Спартаку"

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Нападающий "Локомотива" Ари на 41-й минуте домашнего матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" забил и открыл счет. Бразильский форвард поразил ворота Артема Реброва ударом головой после навеса Владислава Игнатьева.

Отметим, что экс-нападающий "Спартака" забивает уже седьмой гол в ворота красно-белых. Ранее он отличился шесть раз в шести матчах в составе "Краснодара".

 

Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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stormtrooper501

sportbeer, вот и лохов вернули в реальность) гол шикарен

17:46

sportbeer

Локо красавцы опустили говно обратно на землю.

17:43

echo2011

А кто из бывших игроков "Спартака" не забивал голы "Спартаку"? Помнится,даже защитник "Спартака" Сочнов, перейдя в "Торпедо",и тот забивал.

17:42

stormtrooper501

Да о кутепове вообще речи нет - и так ясно. Но когда комбар полез в середине на троих и потерял, я сразу сказал - сейчас забьют. Нельзя так терять при выходе из обороны

17:39

oleg_Spb

Рабинер предрек победу Амкара над Томью и победу Спартака над Локомотивом. Было бы здорово, чтобы этот прогнозист осрамился оба раза...

17:28

serenky25

Да и Кутепов тоже ...Игрока бросил думал раз высокий то до мяча дотянется.

17:25

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