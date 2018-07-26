Ари получил российский паспорт

Нападающий "Краснодара" Ари в четверг получил российское гражданство.

- Я наконец-то получил паспорт! И очень рад, – сказал Ари в беседе с корреспондентом "СЭ". - Я отыграл в России почти девять лет, и российское гражданство – награда. Мне в России все нравится, давно адаптировался. Теперь задумываюсь, не остаться ли здесь жить и вложить деньги в местные футбольные школы. К тому же тут живет моя дочь Ариани, готов остаться ради нее. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Ари выступает в составе "Краснодара" с 2013 года. Ранее он был игроком "Спартака".

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