Ари назвал возможной встречу с Мариу Фернандесом в сборной России

Нападающий "Краснодара" Ари после победы над ЦСКА (2:1) в матче 12-го тура чемпионата России рассказал о конфликте с защитником соперника Мариу Фернандесом в концовке встречи.

- В концовке вы дважды обыграли Мариу Фернандеса, а потом он что-то недовольно говорил вам. Обиделся, наверное. Это так?, - вопрос Ари.

- Речь о том, что я, видимо, попал ему локтем по лицу. Возможно, это его расстроило. Но я сказал, что не хотел этого – что это вышло случайно.

- Ругались на русском, или на португальском?

- Да, по-португальски. Он сказал: "Зачем ты это делаешь, черт побери?!" Я ему: "Извини, не хотел".

- Надеетесь встретиться с ним в сборной России?

- Кто знает. Возможно. (Андрей Михайлов)

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