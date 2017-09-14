Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело М'Вила 9 октября

Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску ВФСО "Динамо" в отношении футбольного клуба "Динамо" и полузащитника "Рубина" Янна М'Вила 9 октября, информирует официальный сайт суда.

В марте 2015 года "Динамо" арендовало хавбека у "Рубина". Игрок тренировался с бело-голубыми до июля 2015 года, после чего покинул клуб. В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, согласно которому клуб обязался выплатить футболисту компенсацию тремя траншами. Два первых платежа были осуществлены, после чего в клубе сменилось руководство.

М'Вила, не получив третий транш, обратился в Палату по разрешению споров РФС. В июле 2017 года на "Динамо" был наложен запрет на регистрацию новых игроков, но в августе эта санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС фактически в качестве залога надлежащего исполнения решения. 19 августа Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении футбольного клуба и М'Вила.