Арбитр Николаев допущен к судейству и готов побить рекорд Баскакова

Сегодня 46-летний Алексей Николаев успешно сдал второй тест по физической подготовке и допущен к судейству, сообщил "СЭ" исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
Таким образом, у самого опытного из действующих арбитров появился шанс уже в этом сезоне побить рекорд Юрия Баскакова. Сейчас у Николаева и Баскакова по 225 игр в чемпионатах России. (Александр БОБРОВ)
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DJKrolik
Еще бы красивую инфографику: матчей: 225. Пенальти: --. КК: --. Денег заработано: официально/неофициально
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