17:42 | Футбол — РФПЛ

Арбитр Николаев допущен к судейству и готов побить рекорд Баскакова

Алексей НИКОЛАЕВ. Фото Андрей ШРАМКО, ФК "Краснодар"
Алексей НИКОЛАЕВ. Фото Андрей ШРАМКО, ФК "Краснодар"
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Сегодня 46-летний Алексей Николаев успешно сдал второй тест по физической подготовке и допущен к судейству, сообщил "СЭ" исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Таким образом, у самого опытного из действующих арбитров появился шанс уже в этом сезоне побить рекорд Юрия Баскакова. Сейчас у Николаева и Баскакова по 225 игр в чемпионатах России. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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DJKrolik

Еще бы красивую инфографику: матчей: 225. Пенальти: --. КК: --. Денег заработано: официально/неофициально

17:48

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