Арбитр Мешков едва не устроил скандал в своем юбилейном матче

На 43-й минуте матча 11-го тура премьер-лиги "Крылья Советов" – "Арсенал" арбитр Виталий Мешков едва не организовал грандиозный скандал, не выдержав паузу в две-три секунды и остановив игру, в результате чего был не засчитан гол гостей.
После углового, поданного гостями, полузащитник самарцев Башкиров, стоя на линии ворот, парировал удар рукой, не позволив мячу оказаться в сетке. Первым на добивании оказался игрок "Арсенала" Беляев – его удар в упор отразить никто не смог.
Однако судья взятие ворот отменил. Почему? Потому что свисток Мешкова, увидевшего фол Башкирова, прозвучал мгновением раньше удара Беляева. То есть арсеналец забил уже после остановки игры.
В итоге рефери удалил нарушителя правил за лишение соперника явной возможности забить гол и назначил 11-метровый в ворота "Крыльев Советов". Который, к счастью для судьи, гости реализовали. В противном случае ему долго пришлось бы выслушивать претензии туляков.
В идеале Мешкову следовало выждать несколько секунд и посмотреть, куда отлетит мяч, парированный Башкировым. Тогда он был бы вправе засчитать гол Беляева. И тогда самарцы не остались бы в меньшинстве – сфоливший отделался бы предупреждением. "Но это требует от арбитра определенного мастерства", – отметил в разговоре с корреспондентом "СЭ" один из наших экспертов.
Напомним, что эта игра стала сотой для Мешкова в премьер-лиге. А дебютировал он 29 августа 2010 года, обслужив матч ЦСКА – "Алания". Из действующих судей свыше 100 встреч провели Владислав Безбородов, Сергей Карасев, Михаил Вилков и Алексей Еськов. У Алексея Николаева, временно исполняющего обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС и продолжающего карьеру арбитра, свыше 200 матчей. (Александр БОБРОВ)
sailor1990
Как хотел бы я быть таким умным до, как мой начальник после
21:10
Platinum1991
МЕШКОВ ПРОВОДИТ СОТЫЙ МАТЧ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ... И в ОЧЕРЕДНОЙ - сотый уже раз судья Мешков чудит!!! В матче Крыльев с Арсеналом НЕ СТАВИТ 100% пенальти в ворота Арсенала за нарушение на Корниленко на 73 минуте матча! А за справедливые претензии к Мешкову - Корниленко получает карточку - НИ ЗА ЧТО! Корниленко получает горчичник, за то, что Мешков не назначил 100% пенальти за ГРУБОЕ нарушение в штрафной Арсенала игроком команды против Корниленко! Вот вам ОПЯТЬ СКАНДАЛ с судейством Мешкова, которое Мутко и Николаев называют "прекрасным" и образцово-предвзятым, согласно цены вопроса??? Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ???
20:28
EVIL915
А380726,,,,,kerch-------Ребят, оба, в чём-то правы! По мне, надо было защитать гол после добивания и не портить игру... А так - опять двойное наказание и плюс второй фол на Корниле в штрафной без внимания... По букве закона - правильное удаление, а по-человечески - нет...
20:22
kerch
Когда уже Мешков исчезнет из нашего футбола?! В прошлом сезоне он завалил Кубань в первую лигу в ее матче против Томи. Ждем его следующего подвига.
20:12