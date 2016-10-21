Арбитр Мешков едва не устроил скандал в своем юбилейном матче

На 43-й минуте матча 11-го тура премьер-лиги "Крылья Советов" – "Арсенал" арбитр Виталий Мешков едва не организовал грандиозный скандал, не выдержав паузу в две-три секунды и остановив игру, в результате чего был не засчитан гол гостей.

После углового, поданного гостями, полузащитник самарцев Башкиров, стоя на линии ворот, парировал удар рукой, не позволив мячу оказаться в сетке. Первым на добивании оказался игрок "Арсенала" Беляев – его удар в упор отразить никто не смог.

Момент на 43-й минуте матча "Крылья Советов" - "Арсенал".

Однако судья взятие ворот отменил. Почему? Потому что свисток Мешкова, увидевшего фол Башкирова, прозвучал мгновением раньше удара Беляева. То есть арсеналец забил уже после остановки игры.

Момент на 43-й минуте матча "Крылья Советов" - "Арсенал".

В итоге рефери удалил нарушителя правил за лишение соперника явной возможности забить гол и назначил 11-метровый в ворота "Крыльев Советов". Который, к счастью для судьи, гости реализовали. В противном случае ему долго пришлось бы выслушивать претензии туляков.

Момент на 43-й минуте матча "Крылья Советов" - "Арсенал".

В идеале Мешкову следовало выждать несколько секунд и посмотреть, куда отлетит мяч, парированный Башкировым. Тогда он был бы вправе засчитать гол Беляева. И тогда самарцы не остались бы в меньшинстве – сфоливший отделался бы предупреждением. "Но это требует от арбитра определенного мастерства", – отметил в разговоре с корреспондентом "СЭ" один из наших экспертов.

Напомним, что эта игра стала сотой для Мешкова в премьер-лиге. А дебютировал он 29 августа 2010 года, обслужив матч ЦСКА – "Алания". Из действующих судей свыше 100 встреч провели Владислав Безбородов, Сергей Карасев, Михаил Вилков и Алексей Еськов. У Алексея Николаева, временно исполняющего обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС и продолжающего карьеру арбитра, свыше 200 матчей. (Александр БОБРОВ)

Трансляция "Крылья Советов" - "Арсенал"