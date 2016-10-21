19:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр Мешков едва не устроил скандал в своем юбилейном матче

Момент на 43-й минуте матча "Крылья Советов" - "Арсенал". Момент на 43-й минуте матча "Крылья Советов" - "Арсенал". Момент на 43-й минуте матча "Крылья Советов" - "Арсенал".
Момент на 43-й минуте матча "Крылья Советов" - "Арсенал".
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На 43-й минуте матча 11-го тура премьер-лиги "Крылья Советов""Арсенал" арбитр Виталий Мешков едва не организовал грандиозный скандал, не выдержав паузу в две-три секунды и остановив игру, в результате чего был не засчитан гол гостей.

После углового, поданного гостями, полузащитник самарцев Башкиров, стоя на линии ворот, парировал удар рукой, не позволив мячу оказаться в сетке. Первым на добивании оказался игрок "Арсенала" Беляев – его удар в упор отразить никто не смог.

Момент на 43-й минуте матча "Крылья Советов" - "Арсенал".
Момент на 43-й минуте матча "Крылья Советов" - "Арсенал".

Однако судья взятие ворот отменил. Почему? Потому что свисток Мешкова, увидевшего фол Башкирова, прозвучал мгновением раньше удара Беляева. То есть арсеналец забил уже после остановки игры.

Момент на 43-й минуте матча "Крылья Советов" - "Арсенал".
Момент на 43-й минуте матча "Крылья Советов" - "Арсенал".

В итоге рефери удалил нарушителя правил за лишение соперника явной возможности забить гол и назначил 11-метровый в ворота "Крыльев Советов". Который, к счастью для судьи, гости реализовали. В противном случае ему долго пришлось бы выслушивать претензии туляков.

Момент на 43-й минуте матча "Крылья Советов" - "Арсенал".
Момент на 43-й минуте матча "Крылья Советов" - "Арсенал".

В идеале Мешкову следовало выждать несколько секунд и посмотреть, куда отлетит мяч, парированный Башкировым. Тогда он был бы вправе засчитать гол Беляева. И тогда самарцы не остались бы в меньшинстве – сфоливший отделался бы предупреждением. "Но это требует от арбитра определенного мастерства", – отметил в разговоре с корреспондентом "СЭ" один из наших экспертов.

Напомним, что эта игра стала сотой для Мешкова в премьер-лиге. А дебютировал он 29 августа 2010 года, обслужив матч ЦСКА – "Алания". Из действующих судей свыше 100 встреч провели Владислав Безбородов, Сергей Карасев, Михаил Вилков и Алексей Еськов. У Алексея Николаева, временно исполняющего обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС и продолжающего карьеру арбитра, свыше 200 матчей. (Александр БОБРОВ)

Трансляция "Крылья Советов" - "Арсенал"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sailor1990

Как хотел бы я быть таким умным до, как мой начальник после

21:10

Platinum1991

МЕШКОВ ПРОВОДИТ СОТЫЙ МАТЧ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ... И в ОЧЕРЕДНОЙ - сотый уже раз судья Мешков чудит!!! В матче Крыльев с Арсеналом НЕ СТАВИТ 100% пенальти в ворота Арсенала за нарушение на Корниленко на 73 минуте матча! А за справедливые претензии к Мешкову - Корниленко получает карточку - НИ ЗА ЧТО! Корниленко получает горчичник, за то, что Мешков не назначил 100% пенальти за ГРУБОЕ нарушение в штрафной Арсенала игроком команды против Корниленко! Вот вам ОПЯТЬ СКАНДАЛ с судейством Мешкова, которое Мутко и Николаев называют "прекрасным" и образцово-предвзятым, согласно цены вопроса??? Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ???

20:28

EVIL915

А380726,,,,,kerch-------Ребят, оба, в чём-то правы! По мне, надо было защитать гол после добивания и не портить игру... А так - опять двойное наказание и плюс второй фол на Корниле в штрафной без внимания... По букве закона - правильное удаление, а по-человечески - нет...

20:22

kerch

Когда уже Мешков исчезнет из нашего футбола?! В прошлом сезоне он завалил Кубань в первую лигу в ее матче против Томи. Ждем его следующего подвига.

20:12

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