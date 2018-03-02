20:56 2 марта | Футбол — РФПЛ

Арбитр Еськов не удалил игрока "Анжи"

46-я минута матча "Анжи" - "Рубин".
46-я минута матча "Анжи" - "Рубин".
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На 46-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Анжи""Рубин" ошибся арбитр Алексей Еськов, не удаливший футболиста махачкалинской команды.

В том эпизоде игрок "Рубина" Азмун нарушил правила в борьбе с Самарджичем, а тот в ответ ударил соперника локтем правой руки в лицо. Это серьезный фол, наказуемый красной карточкой. (Александр БОБРОВ)

Азмун показал рассечение под глазом, полученное в матче с "Анжи"

Анжи – Рубин

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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alex-ls

ничего не видно на фото. если он не бил а случайно попал локтем в лицо - то это желтое. за удар даже без рассечения красная. а так в верховой борьбе часто локтем попадают в лицо, это желтая и таких ситуаций много

03:55

Haiaxi

Явная красная.

01:52

Вопреки

Давать красную игроку Анжи, этот трусливый и ангажированный, НИКОГДА бы себе не позволил... а вот держать на свистке "Рубин", при каждом прикосновении казанцев к хозяевам, это он делал с радостью. Но Будогосский сейчас "верно" оценит ситуацию и просто скажет, что свистун посчитал удар локтем не очень опасным и игровым эпизодом. НИЧЕГО не меняется в конторе МУТКО

23:09 2 марта

SS-1525-Sergey

Да ладно, не только Вернблуму людей калечить можно, так играть должны все и не нести ни какой ответственности.

21:53 2 марта

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