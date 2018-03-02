Арбитр Еськов не удалил игрока "Анжи"

На 46-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Анжи" – "Рубин" ошибся арбитр Алексей Еськов, не удаливший футболиста махачкалинской команды.

В том эпизоде игрок "Рубина" Азмун нарушил правила в борьбе с Самарджичем, а тот в ответ ударил соперника локтем правой руки в лицо. Это серьезный фол, наказуемый красной карточкой. (Александр БОБРОВ)

Азмун показал рассечение под глазом, полученное в матче с "Анжи"