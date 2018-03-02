Арбитр Еськов не удалил игрока "Анжи"

На 46-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Анжи" – "Рубин" ошибся арбитр Алексей Еськов, не удаливший футболиста махачкалинской команды.
В том эпизоде игрок "Рубина" Азмун нарушил правила в борьбе с Самарджичем, а тот в ответ ударил соперника локтем правой руки в лицо. Это серьезный фол, наказуемый красной карточкой. (Александр БОБРОВ)
Азмун показал рассечение под глазом, полученное в матче с "Анжи"
alex-ls
ничего не видно на фото. если он не бил а случайно попал локтем в лицо - то это желтое. за удар даже без рассечения красная. а так в верховой борьбе часто локтем попадают в лицо, это желтая и таких ситуаций много
03:55
Haiaxi
Явная красная.
01:52
Вопреки
Давать красную игроку Анжи, этот трусливый и ангажированный, НИКОГДА бы себе не позволил... а вот держать на свистке "Рубин", при каждом прикосновении казанцев к хозяевам, это он делал с радостью. Но Будогосский сейчас "верно" оценит ситуацию и просто скажет, что свистун посчитал удар локтем не очень опасным и игровым эпизодом. НИЧЕГО не меняется в конторе МУТКО
23:09 2 марта
SS-1525-Sergey
Да ладно, не только Вернблуму людей калечить можно, так играть должны все и не нести ни какой ответственности.
21:53 2 марта