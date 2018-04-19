Анзор Кавазашвили: "Глушаков не готов выходить в основном составе"

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили высказал свое мнение о состоянии капитана красно-белых Дениса Глушакова. Напомним, что в среду москвичи потерпели поражение в полуфинальном матче Кубка России с "Тосно" (1:1, 4:5 – по пенальти).

– Глушаков абсолютно не готов к основному составу и для меня это странно, – сказал Кавазашвили. – До чемпионата мира остается два месяца, и если сборники станут сейчас играть спустя рукава – это будет ужасно. Думаю, Черчесову нужно собрать всех руководителей и главных тренеров клубов РФПЛ, где есть кандидаты в национальную команду, и сделать им серьезное замечания. Такие футболисты должны быть подконтрольны сборной. Глушаков вот вышел один на один в решающий момент – и не забил. Там делать нечего было – просто остановись, оглядись и отправляй мяч в сетку. Пусть Каррера разбирается, в чем дело.

31-летний Глушаков в этом сезоне провел 39 матчей и забил пять мячей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Турнирная таблица чемпионата России по футболу