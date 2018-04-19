Анзор Кавазашвили: "Глушаков не готов выходить в основном составе"

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили высказал свое мнение о состоянии капитана красно-белых Дениса Глушакова. Напомним, что в среду москвичи потерпели поражение в полуфинальном матче Кубка России с "Тосно" (1:1, 4:5 – по пенальти).
– Глушаков абсолютно не готов к основному составу и для меня это странно, – сказал Кавазашвили. – До чемпионата мира остается два месяца, и если сборники станут сейчас играть спустя рукава – это будет ужасно. Думаю, Черчесову нужно собрать всех руководителей и главных тренеров клубов РФПЛ, где есть кандидаты в национальную команду, и сделать им серьезное замечания. Такие футболисты должны быть подконтрольны сборной. Глушаков вот вышел один на один в решающий момент – и не забил. Там делать нечего было – просто остановись, оглядись и отправляй мяч в сетку. Пусть Каррера разбирается, в чем дело.
31-летний Глушаков в этом сезоне провел 39 матчей и забил пять мячей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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- Денис Глушаков
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Анзор Кавазашвили
- Сборная СССР
- Тосно
- Массимо Каррера
Генри Морган
Глушаков не забил дважды. Не смог забить после матчевый пенальти. Делать ему в таком состоянии на Чемпионате Мира нечего. Да, как бы сборники не играли, это всё равно не спасёт. Черчесов, конечно, может с ними поговорить. Но и он для сборной, как тренер - слабоват. Вообще, непонятно, как сборная к Чемпионату Мира будет готовиться. Именно, в такие моменты начинаешь жалеть, что тренирует сборную не тренер уровня Хиддинка и/или Милутиновича. Они эту команду непременно приподняли бы. А так, кажется, что плывёшь на "Титанике", который грохнется 25 июня.
16:18 19 апреля
rocky big
"Думаю, Черчесову нужно собрать всех руководителей и главных тренеров клубов РФПЛ и сделать им серьезное замечания"_______________________А Черчесов сам то понимает что нибудь в футболе и в руководстве сборной в частности?
15:21 19 апреля
alex-ls
глушакову нечего делать в сборной, как и самедову с комбаровым. зобнин да пригодится и кутепов на лавку
15:03 19 апреля
Jean4
"Думаю, Черчесову нужно собрать всех руководителей и главных тренеров клубов РФПЛ и сделать им серьезное замечания". Вот она аналитика! Черчесов должен Федуну и Каррере замечание сделать потому, что Глушак у них дурака валяет. =)
14:54 19 апреля