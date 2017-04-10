"Анжи" поздравил Роберто Карлоса с днем рождения

"Анжи" поздравил бывшего защитника и тренера команды Роберто Карлоса с днем рождения. Сегодня чемпиону мира исполнилось 44 года. Напомним, что знаменитый бразилец обладает множеством трофеев как на клубном уровне, так и в составе национальной команды.

О завершении карьеры игрока он объявил в марте 2012 года. По окончании сезона-2012/13 Роберто Карлос, будучи директором "Анжи", принял решение покинуть махачкалинцев, впервые занявших третье место в чемпионате России.

- Поздравляем, дорогой друг, - говорится в сообщении пресс-службы.