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"Анжи" поздравил Роберто Карлоса с днем рождения

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"Анжи" поздравил бывшего защитника и тренера команды Роберто Карлоса с днем рождения. Сегодня чемпиону мира исполнилось 44 года. Напомним, что знаменитый бразилец обладает множеством трофеев как на клубном уровне, так и в составе национальной команды. 

О завершении карьеры игрока он объявил в марте 2012 года. По окончании сезона-2012/13 Роберто Карлос, будучи директором "Анжи", принял решение покинуть махачкалинцев, впервые занявших третье место в чемпионате России.

- Поздравляем, дорогой друг, - говорится в сообщении пресс-службы. 

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