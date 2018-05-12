"Анжи" поздравил болельщиков с 27-летием клуба

12 мая 1991 года был сыгран первый матч в истории "Анжи". В том поединке махачкалинцы обыграли "Зарю" из села Костек со счетом 3:1. По этому поводу сегодня на официальном сайте "Анжи" появилось специальное обращение к болельщикам.

ФК "Анжи" с тех пор сыграл немало памятных матчей в России и еврокубках. Клуб стал бронзовым призером чемпионата страны, дважды играл в финале Кубка России и столько же раз дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

Основатель и первый президент клуба - Магомед-Султан Магомедов, который вместе с Александром Маркаровым и создал клуб в 1991 году. При Хизри Шихсаидове "Анжи" впервые в своей истории получил путевку в премьер-лигу. Самые же заметные успехи ФК "Анжи" связаны с именем Сулеймана Керимова. В данный момент президентом клуба является Осман Кадиев.

Командой в разные годы руководили такие известные специалисты, как Эдуард Малофеев, Гаджи Гаджиев, Гус Хиддинк, Юрий Семин, с которыми связаны успехи разных годов. В составе "Анжи" выступали футболисты, чьи имена широко известны любителям футбола. Это Ибрагим Гасанбеков, Руслан Агаларов, Будун Будунов, Нарвик Сирхаев, Шамиль Лахиялов, Элвер Рахимич, Роберто Карлос, Самюэль Это`О, Лассана Диарра и многие другие.

Футбольный клуб "Анжи" поздравляет болельщиков с 27-летием клуба! Спасибо, что все эти годы вы поддерживаете нас! Вместе мы сильнее!