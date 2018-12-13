"Анжи" оштрафован на 265 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал "Анжи" по итогам матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:3) на 265 тысяч рублей. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

– По матчу "Анжи" – "Спартак" КДК РФС оштрафовал "Анжи" на 60 тысяч рублей за использование пиротехники (три дымовые шашки и три взрыв пакета), на 20 тысяч рублей за выброс бумажной ленты на поле, а также на 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики. За несогласованный баннер – на 25 тысяч рублей. За необеспечение безопасности и появление на поле посторонних лиц – на 150 тысяч рублей.

"Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование ненормативных выражений, а также на 25 тысяч рублей – за несогласованный баннер (про капитана красно-белых Дениса Глушакова. – Прим. "СЭ"). (Андрей Михайлов)

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