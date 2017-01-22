"Анжи" хочет сохранить Обертана, Паршивлюка и Тигиева

"Анжи" хотел бы продолжить сотрудничество с защитниками Георгием Тигиевым и Сергеем Паршивлюком, а также полузащитником Габриэлем Обертаном. Ранее сообщалось о вероятном уходе перечисленных футболистов из махачкалинской команды, поскольку после прихода нового акционера "Анжи" было объявлено об изменении вектора развития, который предполагает, в частности, разгрузку зарплатной ведомости.

– Сейчас трудно сказать, останется ли Обертан, это зависит, смогут ли стороны найти точки соприкосновения по контракту, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы "Анжи". – Если он изъявит желание, мы его, конечно, оставим, тем более речь идет о таком квалифицированном игроке. Что касается Паршивлюка, он тренируется с командой, но с ним такая же ситуация, как и с Яковлевым, который ранее разорвал контракт с клубом. Если он пойдет на наши условия, мы его оставим, если же предложение другого клуба перекроет наше, он наверняка уйдет. Тигиев? Клуб планирует его сохранить.