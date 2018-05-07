"Анжи" - "Ахмат". Скрипченко не вышел на флеш-интервью

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко не явился на послематчевое флеш-интервью после игры 29-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:2). Вместо него интервью давал старший тренер Арсен Акаев. Причины отсутствия Скрипченко пока неизвестны.

Расписание чемпионата России по футболу