21:29 | Футбол — РФПЛ

"Анжи" - "Ахмат". Скрипченко не вышел на флеш-интервью

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Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко не явился на послематчевое флеш-интервью после игры 29-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:2). Вместо него интервью давал старший тренер Арсен Акаев. Причины отсутствия Скрипченко пока неизвестны.

Анжи - Ахмат

Расписание чемпионата России по футболу

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локомотив" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (2)
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nefanat

наверное, он уже не главный

22:52

shpasic

Нурмагомедова испугался?

21:37

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