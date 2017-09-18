Антон Заболотный: "В "слив" Карреры не верю"

Форвард "Тосно" Антон Заболотный, сравнявший счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2), в интервью "СЭ" выразил свои сомнения по поводу того, что у красно-белых существует раскол между тренером и игроками. По его словам, у команды просто идет перестройка.

– Футбольный бог наказал чемпиона?

– Да. При этом считаю, что ребята сделают работу над ошибками и в следующих матчах, в том числе и в Лиге чемпионов, не наступят на эти грабли.

-Теперь пошли разговоры о том, что игроки "сливали" Карреру…

– Хм…С такими вещами в футболе я ни разу не сталкивался. Не видел, не слышал. Не верю, что в таком клубе, как "Спартак" ребята будут такое "исполнять". Возможно, просто наступил какой-то спад в игре, идет некая перестройка. В этом все дело.

В любом случае, мне сложно об этом судить. Я игрок "Тосно". Я никто, чтобы обсуждать ситуацию в "Спартаке". Но, как уже сказал, в "слив" Карреры не верю. Это, на мой взгляд, в "Спартаке" невозможно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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