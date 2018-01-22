Антон Заболотный: "Счет ничего не значит"

Новичок "Зенита" нападающий Антон Заболотный, забивший первый гол за команду в товарищеском матче против "Копенгагена" (5:0), отметил, что команда находится на правильном пути, а решения тренера Роберто Манчини никто не обсуждает, передает корреспондент "СЭ" Александр МУЙЖНЕК.

– В первом тайме Манчини выпустил только россиян, в том числе вас. Обсуждали это между собой?

– Да нет. Так решил главный тренер, а такое никто не обсуждает. Все занимаются своими делами на поле и стараются делать все, как говорит тренер.

– Счет 5:0 о чем-то говорил? Или Манчини уже высказал недовольство чем-то?

– Разбора еще не было, претензий пока не выслушивали. Но счет ничего не значит. Только то, что мы на правильном пути, правильно готовимся к матчам. Все в рабочем режиме.

– Как вам игралось с Полозом и Панюковым?

– Отлично. У них хорошее видение футбола, приятные люди, понимают, как играть. Сыгранность приходит очень быстро. Как вы успели заметить, первый тайм сыграли хорошо.