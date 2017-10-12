Антон Заболотный: "После слов Федуна обо мне забивать "Спартаку" будет еще приятнее"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный в интервью "Известиям" отметил, что доволен первой частью сезона в исполнении клуба. Он подчеркнул, что рассчитывает повысить свою результативность.
– Как оцените результаты "Тосно" по итогам прошедшего отрезка чемпионата России?
– Очень неплохие результаты. Стараемся набирать очки в каждой игре, не отсиживаться в обороне, играть в комбинационный футбол. Тренеры настраивают нас на победу в каждом матче. С теми же "Локомотивом" и "Спартаком" мы уже показали, на что способны. Сейчас главное – продолжать гнуть эту линию, не сбавлять.
– Высказывание Леонида Федуна, что вы больше не забьете таких мячей, как "Спартаку", мотивирует доказать обратное?
– Я и без этого стремлюсь забивать как можно больше голов и играть на команду. Эти слова Федуна у меня особых эмоций не вызывали. Разве что забивать "Спартаку" теперь будет приятнее, чем в прошлый раз. Но настрой будет одинаково боевым – что на этот клуб, что на любой другой.
Дополнительная информация
https://iz.ru/657166/aleksei-fomin/anton-zabolotnyi-problem-s-adaptatciei-v-sbornoi-ne-ispytyval?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.sports.ru%2ffootball%2f1056453945.html&fa821dba_ipp_uid2=WJW3QDmmfD4rpqWD%2fXoqN927SnJyU7xGmJAiniA%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1507
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