Антон Заболотный: "Парфенов и Бесчастных зажигали"

Форвард "Тосно" Антон Заболотный, сравнявший счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2), в интервью "СЭ" оценил вклад тренеров команды в достигнутый результат. По его словам, наставники зажигали.

- Видели серьезные изъяны в игре красно-белых?

– Скорее дело даже не в "Спартаке" а в нас самих. Да, "горели" – 0:2, но ведь от нас мало кто ждал какой-то яркой игры и результата. На нас ничего не давило, мы просто продолжали раскованно играть. А я, в свою очередь, очень хотел забить красно-белым!

Понимаете, мы просто играли в футбол. Для себя, для людей, пришедших на стадион. Все сложилось воедино. Где-то нам повезло. Но без желания, настроя, характера, "Тосно" эту игру не вытащил бы.

– Ваши тренеры – бывшие спартаковцы – Дмитрий Парфенов, Владимир Бесчастных, наверное, сами готовы были выскочить на поле и сыграть против москвичей?

– Это чувствовалось (смеется). Они "зажигали" перед игрой и в перерыве.

– Что значит – "зажигали"?

– Пытались донести до нас мысль, что нельзя выходить с поднятыми руками, что еще ничего не потеряно. Потрясающий заряд от тренеров нам передался. Ведь и Дмитрий Владимирович Парфенов, и Владимир Евгеньевич Бесчастных в игре против "Спартака" хотели показать, какими специалистами они стали, какой путь они уже прошли. Думаю, мы их не подвели. После финального свистка они подошли, пожали всем руки и поблагодарили за игру. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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