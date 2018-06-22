Антон Заболотный: "Чего не хватило в прошлом сезоне? Это не для печати"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный подчеркнул, что извлек уроки из неудачного выступления во второй половине прошлого сезона. Форвард присоединился к "Зениту" зимой, провел в его составе 14 матчей, но забил только один гол.

- Провел самоанализ и работу над ошибками, - цитирует официальный сайт "Зенита" Заболотного. - Нужно начать все с чистого листа, забыть прошлый сезон. Все футболисты осознают свои ошибки и начинают работать над ними. Подготовка идет успешно.

– Чего лично вам в прошлом сезоне не хватило?

– Это не для печати. Это мои личные ошибки, они должны остаться при мне, и только я должен над ними работать.