Антон Шунин: "Предложения от других клубов были неоднократно"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин отметил, что был бы рад провести всю карьеру в составе бело-голубых. 30-летний голкипер является воспитанником "Динамо". Шунин дебютировал в основном составе бело-голубых в апреле 2007 года в матче чемпионата России с "Химками" (2:1). Всего в составе "Динамо" вратарь сыграл в 180 встречах.

– Завершить карьеру в "Динамо"? Я был бы рад, но я не думаю об этом, – цитирует ТАСС Шунина. – От сезона к сезону, от игры к игре я стараюсь выполнять свою работу в матчах и на тренировках на сто процентов, выходить на футбольное поле и играть там сердцем и душой за свою команду, за свою семью, за своих болельщиков.

Пусть у команды не всегда все получается, но даже в тяжелые моменты я нахожусь рядом с ней – для меня это имеет значение. Спасибо руководству, которое на протяжении многих лет предоставляет мне этот шанс. Я был бы рад всю карьеру играть в "Динамо", но жизнь такая штука, что никогда нельзя загадывать наперед.

Предложения от других клубов были неоднократно. Но мой отец всю жизнь болеет за "Динамо", с семи лет, кажется, и мне это передалось еще в раннем детстве.