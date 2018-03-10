Антон Шунин: "Мяч заледенел и покрылся коркой льда. Поле было мокрое и скользкое"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин после домашнего матча 22-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (0:0) отметил, что его команда билась до конца.

– У вашей команды были проблемы с нападающими. Какой в связи с этим был план на игру?

– У нас действительно были проблемы. У Жени Маркова небольшое повреждение, Евгений Луценко отъехал по семейным обстоятельствам. Но в "Динамо" есть футболисты, которые могут их подменить и сыграть. Считаю, что сегодня наша команда билась, играла до конца, и мы выглядели неплохо.

– Верно ли утверждение, что плохая погода на руку команде, которая находится ниже в турнирной таблице?

– Думаю, что футболисты выходят на поле при счете 0:0 и моменты в любом случае есть, поэтому надо их реализовывать. Но, конечно, в таких условиях играть сложнее. Поле довольно тяжелое, идет снег, мяч леденеет. Хотелось бы играть в хорошую погоду, но в нашей стране мы привыкли к этому.

– У "Динамо" были трудности с выходом из обороны – соперник блокировал много ударов. Обратили на это внимание?

– Не заметил этого. Возможно, были небольшие ошибки, потому что мяч заледенел и покрылся коркой льда. Иногда было проблематично его выбить. Плюс поле было мокрое, скользкое, приходилось отдавать друг другу пасы более аккуратно, чтобы партнеру было удобно его принять. Возможно, небольшие ошибки были из-за этого. Но мне сложно судить. Я был весь в игре. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)