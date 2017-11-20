Антон Миранчук: "Если будем играть в разных командах, сразу пригну брата"

Полузащитники "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки в интервью RT отметили, что у них из-за футбола не возникает конфликтов. Хавбеки также добавили, что не откажутся от контракта с "Барселоной".

– Многие отмечают, что с появлением Антона, Алексей стал играть уверенней. Это так?

Алексей: Конечно, глобальное восприятие футбола у меня не изменилось, но с появлением Антона уверенности прибавилось. Я же знаю, как он играет, куда побежит, где откроется, возможно, из-за этого многие отмечают, что моя игра изменилась в лучшую сторону. Правда, я очень переживаю за него, есть такое чувство, хочу, чтобы все прошло идеально, без ошибок. Мне кажется со временем это пройдет, и тогда увидите, как мы заиграем.

– А Антона эксперты могут обвинить в злоупотребление передачами на брата. Согласны?

Антон: Да, я читал подобное месяца два назад. Но, честно, я всегда пытаюсь отдать ему мяч только в том случае, если он действительно в самой выгодной позиции. Конечно, порой хочется сделать эту личную передачу.

Алексей: Ну, мы же атакующие футболисты, поэтому Антон ищет меня, из-за амплуа, а не из-за того, что я его брат.

– Из-за футбола часто ругаетесь?

Антон: Из-за футбола вообще не возникает конфликтов. Можем поговорить, обсудить какие-то моменты, не более того.

Алексей: А вот в детстве мы постоянно конфликтовали. Из-за любой мелочи.

– Вы часто говорите, что готовы разъехаться по разным клубам. Давайте представим. Ваша мечта сбылась, и вас пригласили в Испанию. Но Алексея в "Реал", Антона в "Барсу". Непримиримые соперники, что делать?

Антон: Я его пригну сразу, попрошу тренера, чтобы поставил меня персонально против него. Буду бегать только за ним (Смеется).

Алексей: Спасибо, что сразу определили нас в топ-клубы. На самом деле, сложно даже думать о таком, ведь пока никаких предпосылок для нашего отъезда нет. Если такие предложения поступят, сядем с вами вместе и разберемся в наших чувствах. Но от контракта с "Барселоной" никто отказываться не станет.