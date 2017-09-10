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12:41 | Футбол — РФПЛ

Аншлаг на матче "Динамо" - "Зенит" в Химках не ожидается

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Билеты на матч 9-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Зенитом" остаются в свободной продаже на большую часть секторов "Арены Химки" менее чем за два часа до игры, информирует "Р-Спорт". В продаже остаются даже самые дешевые билеты на трибуну D, расположенную за воротами, по цене 700 рублей. Также около касс несколько болельщиков пытаются продать лишние билеты на центральные трибуны по цене ниже номинала.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 10 сентября, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

результаты опроса
5440 чел.
Как закончится матч 9-го тура премьер-лиги "Динамо" - "Зенит"?
Крупной победой "Динамо"
6.7%
Победой "Динамо" с разностью в один-два мяча
9.0%
Результативной ничьей
10.7%
Нулевой ничьей
3.2%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
45.3%
Крупной победой "Зенита"
25.2%

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170910/1125513765.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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zenitoman

в Москве не бывает аншлагов!

13:33

old grumbler

bigzhuk1 Все против мусарни. А они любят играть вопреки. Поэтому, надеюсь, Динамо вырвет в суровой борьбе у бакланов очко....................... ну если только свое сумеют вырвать....

13:21

aloveku

а в Питере было бы в разы больше. Давайте все матчи Зенита проводить в Питере?

13:15

bigzhuk1

Все против мусарни. А они любят играть вопреки. Поэтому, надеюсь, Динамо вырвет в суровой борьбе у бакланов очко.

13:11

old grumbler

баламошка Химкогородцев бакланы не интересуют....................... и слава богу.....

13:09

баламошка

Химкогородцев бакланы не интересуют.

12:59

Jean4

Да и откуда ему взяться, если у Динамо всего 2-3 тыс. болельщиков.

12:56

old grumbler

А что Динамовские болелы все сплошь мазохисты чтобы аншлаг устраивать в этом матче....

12:44