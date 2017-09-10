Аншлаг на матче "Динамо" - "Зенит" в Химках не ожидается

Билеты на матч 9-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Зенитом" остаются в свободной продаже на большую часть секторов "Арены Химки" менее чем за два часа до игры, информирует "Р-Спорт". В продаже остаются даже самые дешевые билеты на трибуну D, расположенную за воротами, по цене 700 рублей. Также около касс несколько болельщиков пытаются продать лишние билеты на центральные трибуны по цене ниже номинала.
Напомним, встреча пройдет сегодня, 10 сентября, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
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zenitoman
в Москве не бывает аншлагов!
13:33
old grumbler
bigzhuk1 Все против мусарни. А они любят играть вопреки. Поэтому, надеюсь, Динамо вырвет в суровой борьбе у бакланов очко....................... ну если только свое сумеют вырвать....
13:21
aloveku
а в Питере было бы в разы больше. Давайте все матчи Зенита проводить в Питере?
13:15
bigzhuk1
Все против мусарни. А они любят играть вопреки. Поэтому, надеюсь, Динамо вырвет в суровой борьбе у бакланов очко.
13:11
old grumbler
баламошка Химкогородцев бакланы не интересуют....................... и слава богу.....
13:09
баламошка
Химкогородцев бакланы не интересуют.
12:59
Jean4
Да и откуда ему взяться, если у Динамо всего 2-3 тыс. болельщиков.
12:56
old grumbler
А что Динамовские болелы все сплошь мазохисты чтобы аншлаг устраивать в этом матче....
12:44