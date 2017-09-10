Аншлаг на матче "Динамо" - "Зенит" в Химках не ожидается

Билеты на матч 9-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Зенитом" остаются в свободной продаже на большую часть секторов "Арены Химки" менее чем за два часа до игры, информирует "Р-Спорт". В продаже остаются даже самые дешевые билеты на трибуну D, расположенную за воротами, по цене 700 рублей. Также около касс несколько болельщиков пытаются продать лишние билеты на центральные трибуны по цене ниже номинала.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 10 сентября, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.