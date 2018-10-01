Андрей Тихонов: "Замена в концовке - это моя ошибка"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после поражения в Казани от "Рубина" (1:2) в 9-м туре чемпионата России отметил, что ошибся с заменой на последних минутах.

- Если есть вопросы, то спрашивайте, - начал Тихонов.

- Почему вышел Конюхов, а не Рыжиков?

- Рыжиков пропустил определенное количество голов. Плюс я не знаю психологически тяжело или легко было бы играть Рыжикову против "Рубина".

- Что произошло на последних минутах?

- Эта замена - моя ошибка. Зотов набегался. Я думал закрыть фланг, чтобы не было подач. Но Тигиев сначала неудачно пошел в обводку, а потом еще и сфолил. Это моя ошибка. Ребята старались, бились. Ребята, наверное, тоже думают, что это моя ошибка. Но это спорт. (Артур Еникеев)

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