Андрей Тихонов: "О возвращении в "Спартак" ничего не знаю"

Бывший полузащитник и тренер красно-белых Андрей Тихонов, который 5 октября ушел из "Крыльев Советов" высказался о возможности назначения на должность главного тренера "Спартака".

Сегодня этот пост покинул Массимо Каррера. Итальянец возглавлял команду с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны.

Он отправлен отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

– Я ничего не знаю о таком варианте, – сказал Тихонов. (Арман Мкртчян)

Каррера уволен из "Спартака". Что дальше? Live!