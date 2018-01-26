Андрей Панюков: "Если озвучу, что случилось с Соловьевым, может получиться обидно"

Нападающий "Зенита" Андрей Панюков подчеркнул, что понимает причины неудачи Ивана Соловьева в питерском клубе. Воспитанник московского "Динамо" перешел в "Зенит" в 2013 году в возрасте 20 лет. За сине-бело-голубых хавбек провел лишь четыре игры во всех турнирах, в 2016 году был продан в "Факел", а с нынешнего сезона выступает в "Динамо" из Санкт-Петербурга.

– Пять лет назад вы уже могли оказаться в "Зените". Как узнали об этом?

– В новостях прочитал. Потом агент рассказал, но я о "Зените" даже не задумывался. Когда возник этот интерес, я и за "Динамо"-то не дебютировал. Ну какой смысл уходить?

– Боялись закончить, как Иван Соловьев?

– Ваня к тому моменту еще играл в "Динамо". Нет, не боялся. Менталитет у нас немножко разный. Что с ним случилось в "Зените", понимаю. Но если озвучу, как есть, может получиться обидно. (Александр МУЙЖНЕК)

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