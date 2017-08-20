Андрей Лунев: "Результат есть, и это самое главное"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев после матча 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0) отметил, что ошибки петербуржцев привели к некоторым опасным моментам у его ворот. По словам голкипера, встреча получилась тяжелой.

– Несколько раз "Амкар" вырывался к вашим воротам. Возможно, прозвучит некорректно, но это оборона проваливалась или хозяева были так настроены на игру?

– Футбол без ошибок – это не футбол. Наверное, цепочка наших ошибок привела к их выпадам. Думаю, это наши командные ошибки.

– В целом трудный матч получился?

– Я бы так не сказал. Тяжело играть, когда вся команда обороняется, тяжело их вскрыть, найти моменты для создания опасности у чужих ворот. Забили и не пропустили, результат есть, и это самое главное.

– Тяжело играть на искусственном газоне?

– Для меня нет. Все время играл на искусственном, так что это нормально.

– Вы же любите, когда много работы? В других матчах вам не так часто удается вступать в игру.

– Ну нормально, сейчас уже похоже на футбол. (Официальный сайт "Зенита")