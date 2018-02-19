Андрей Лунев: Как можно забыть Дзюбу?"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев в интервью "Российской газете" подчеркнул, что форвард Артем Дзюба намерен доказать свою состоятельность в "Арсенале". Дзюба был отдан из "Зенита" в тульский клуб до конца сезона на правах аренды.
- Переходя в "Зенит", вы опасались Артема Дзюбу - мол, он зверствует в коридоре, который устраивают для новичков команды с похлопываниями по спине или даже пинками.
- У нас в последнее время много именинников или новичков - надо их спросить о свежих впечатлениях от коридора. А мои уже забылись.
- Дзюба, которого отдали в аренду в тульский "Арсенал", - тоже забылся?
- Ни в коем случае! Как Артема забыть? В Турции вот были на сборе - повидались. Артем оптимистично настроен - собирается доказывать, что он в порядке.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2018/02/19/vratar-sbornoj-rossii-i-zenita-rasskazal-o-strashnoj-travme.html
GeoMaS
Это ненормально, когда всё время нужно что-то кому то доказывать. Значит ты просто не тот, за кого себя выдаёшь. Вот Месси что-нибудь доказывает? Он просто играет нормально на своём уровне. Уровень у него такой.
21:50