Андрей Лунев: Как можно забыть Дзюбу?"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев в интервью "Российской газете" подчеркнул, что форвард Артем Дзюба намерен доказать свою состоятельность в "Арсенале". Дзюба был отдан из "Зенита" в тульский клуб до конца сезона на правах аренды.

- Переходя в "Зенит", вы опасались Артема Дзюбу - мол, он зверствует в коридоре, который устраивают для новичков команды с похлопываниями по спине или даже пинками.

- У нас в последнее время много именинников или новичков - надо их спросить о свежих впечатлениях от коридора. А мои уже забылись.

- Дзюба, которого отдали в аренду в тульский "Арсенал", - тоже забылся?

- Ни в коем случае! Как Артема забыть? В Турции вот были на сборе - повидались. Артем оптимистично настроен - собирается доказывать, что он в порядке.