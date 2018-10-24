Андрей Лексаков: "Готов ли Кононов к "Спартаку"? Не знаю"

Технический директор РФС, генеральный директор академии тренерского мастерства футбольного союза Андрей Лексаков - о возможном назначении главного тренера тульского "Арсенала" Олега Кононова на аналогичную должность в "Спартаке".

Этот пост стал вакантным после того, как в понедельник руководство красно-белых отправило в отставку Массимо Карреру - при итальянце команда потерпела три поражения подряд на своем поле в РПЛ, в том числе, в воскресенье в 11-м туре как раз от "Арсенала" (2:3).

- Кононов готов возглавить топ-клуб, где на него будет оказываться ежедневное давление? - вопрос Лексакову.

- Откуда я знаю?

- Но вы же растили его как тренера.

- Кого? Кононова?

- Да.

- Да я всех вырастил. (Смеется.) Он сам свою карьеру выстроил. Все учились. Повторю: не могу ответить на этот вопрос. Это просто некорректно. (Арман Мкртчян)

По информации "СЭ", "Спартак" договорился с представителями Кононова об условиях контракта.