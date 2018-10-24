Андрей Лексаков: "Готов ли Кононов к "Спартаку"? Не знаю"

Технический директор РФС, генеральный директор академии тренерского мастерства футбольного союза Андрей Лексаков - о возможном назначении главного тренера тульского "Арсенала" Олега Кононова на аналогичную должность в "Спартаке".
Этот пост стал вакантным после того, как в понедельник руководство красно-белых отправило в отставку Массимо Карреру - при итальянце команда потерпела три поражения подряд на своем поле в РПЛ, в том числе, в воскресенье в 11-м туре как раз от "Арсенала" (2:3).
- Кононов готов возглавить топ-клуб, где на него будет оказываться ежедневное давление? - вопрос Лексакову.
- Откуда я знаю?
- Но вы же растили его как тренера.
- Кого? Кононова?
- Да.
- Да я всех вырастил. (Смеется.) Он сам свою карьеру выстроил. Все учились. Повторю: не могу ответить на этот вопрос. Это просто некорректно. (Арман Мкртчян)
По информации "СЭ", "Спартак" договорился с представителями Кононова об условиях контракта.