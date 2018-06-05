Андрей Федун: "Если косяком пойдут поражения, Карреру "вынесут" трибуны"

Генеральный директор ООО "Стадион "Спартак", член совета директоров красно-белых Андрей Федун в интервью "СЭ" рассказал, что в случае серии неудачных матчей главного тренера команды Массимо Карреру вынудят уйти болельщики.

– В финансовом плане многое зависит от попадания красно-белых в группу Лиги чемпионов. А будущее Карреры?

– И от выступлений в квалификации, и, будем надеяться, в основной сетке, и в премьер-лиге. Массимо с точки зрения фарта можно сравнивать с Зиданом – к обоим благосклонна удача. Если она от итальянца не отвернется, то было бы достаточно глупо отказываться от такого тренера. Но если косяком пойдут поражения, его "вынесут" трибуны – руководству даже вмешиваться не придется. У спартаковских болельщиков от любви до ненависти – два матча. Как в одну сторону, так и в другую.

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