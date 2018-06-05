Андрей Федун: "Если косяком пойдут поражения, Карреру "вынесут" трибуны"

Генеральный директор ООО "Стадион "Спартак", член совета директоров красно-белых Андрей Федун в интервью "СЭ" рассказал, что в случае серии неудачных матчей главного тренера команды Массимо Карреру вынудят уйти болельщики.
– В финансовом плане многое зависит от попадания красно-белых в группу Лиги чемпионов. А будущее Карреры?
– И от выступлений в квалификации, и, будем надеяться, в основной сетке, и в премьер-лиге. Массимо с точки зрения фарта можно сравнивать с Зиданом – к обоим благосклонна удача. Если она от итальянца не отвернется, то было бы достаточно глупо отказываться от такого тренера. Но если косяком пойдут поражения, его "вынесут" трибуны – руководству даже вмешиваться не придется. У спартаковских болельщиков от любви до ненависти – два матча. Как в одну сторону, так и в другую.
вперёд Спартак!
Трибуны скорее вынесут владельцев, не покупающих хороших игроков, а набирающих шлак в виде Петковича, Роши и им подобным. Трибуны ни в один момент (несмотря на серию поражений) не были против Эмери и после его отставки сделали благодарящий за работу и поддерживающий его баннер (Федун про это забыл?); трибуны ни в один момент не были против Карреры (даже при неоднократных сериях неудач), а всегда только ЗА, потому что видят его самоотверженность и 100% отдачу. Поэтому, не надо, господин Федун, домысливать за трибуны и лицемерить, а займитесь лучше своей прямой работой и почаще смотритесь в зеркало!
13:02