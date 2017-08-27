Андрей Ещенко: "Спартаку" в Хабаровске не хватило везения"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после матча 8-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) отметил, что пауза в первенстве на игры сборных пойдет красно-белым на пользу. Футболист подчеркнул, что команда постарается исправить ситуацию после перерыва.

– Трудно сказать, почему команде не удалось победить в Хабаровске, вроде бы и ударов много нанесли и ход игры контролировали, но везения не хватило, – цитирует ТАСС Ещенко. – Пауза в чемпионате пойдет нам на пользу, за это время нужно вернуть фарт, уверенность в своих силах и постараться исправить ситуацию уже после перерыва.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак"