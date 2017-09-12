Андрей Будогосский: "Слова Кокорина? Все участники матча должны с уважением относиться к тем решениям, которые принимают судьи"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью "СЭ" отметил, что игроки имеют право на свое мнение, но должны с уважением относиться к арбитрам. Ранее нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что судья Алексей Сухой должен был поставить пенальти в ворота "Динамо" в матче 9-го тура чемпионата России (0:0).

– И последний момент – по матчу "Динамо" – "Зенит". Форвард питерцев Кокорин рассказал, что на нем был пенальти, Александр даже сообщил об этом арбитру. Как оцените эпизод?

– Это мнение Кокорина. У судьи оно другое. Хотел бы напомнить, что в соответствии с новой редакцией правил игры все участники матча должны с уважением относиться к тем решениям, которые принимают судьи. (Сергей ЕГОРОВ)