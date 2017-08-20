Андрей Будогосский: "Еськов получил высокую оценку за судейство в матче "Спартак" - "Локомотив"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что арбитр Алексей Еськов, работавший на матче 7-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" (3:4), получил весьма высокую оценку. Он добавил, что две желтые карточки, показанные полузащитнику Александру Самедову, были очевидными.

Напомним, что в компенсированное к первому тайму время Самедов получил вторую желтую карточку за симуляцию после падения в штрафной площади железнодорожников. Еськов также показал хавбеку "Локомотива" Алексею Миранчуку "горчичник" за фол против капитана красно-белых Дениса Глушакова.

– Алексей Еськов отработал отлично. То, что я видел в матче "Спартак" – "Локомотив", меня удовлетворяет на сегодняшний день, – приводит "Р-Спорт" слова Будогосского. - Инспектор матча поставил Еськову оценку весьма высокую, что не может не радовать. По карточкам Александра Самедова все очевидно. Очень приятно, что, говоря о таком статусном напряженном матче, мы можем, прежде всего, акцентировать внимание на красоте футбола, на зрелище.

Хотел бы отметить, чтобы некоторые люди, именующие себя экспертами по судейству и выучившие судейство по самоучителю, не давали однозначную оценку значимым игровым ситуациям до того, как будет принято решение компетентными специалистами контрольно-квалификационной комиссии РФС. Не надо вводить читателей в заблуждение. Есть официальный орган РФС. Он при необходимости дает оценку таким игровым моментам.

Самедов правильно наказан за симуляцию. В Англии за это дают два матча дисквалификации // Еськов не удалил Миранчука - тот забил гол // "Спартак" вел 2:0, но проиграл 3:4. Это проклятие?