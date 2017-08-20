Андрей Будогосский: "Еськов получил высокую оценку за судейство в матче "Спартак" - "Локомотив"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что арбитр Алексей Еськов, работавший на матче 7-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" (3:4), получил весьма высокую оценку. Он добавил, что две желтые карточки, показанные полузащитнику Александру Самедову, были очевидными.
Напомним, что в компенсированное к первому тайму время Самедов получил вторую желтую карточку за симуляцию после падения в штрафной площади железнодорожников. Еськов также показал хавбеку "Локомотива" Алексею Миранчуку "горчичник" за фол против капитана красно-белых Дениса Глушакова.
– Алексей Еськов отработал отлично. То, что я видел в матче "Спартак" – "Локомотив", меня удовлетворяет на сегодняшний день, – приводит "Р-Спорт" слова Будогосского. - Инспектор матча поставил Еськову оценку весьма высокую, что не может не радовать. По карточкам Александра Самедова все очевидно. Очень приятно, что, говоря о таком статусном напряженном матче, мы можем, прежде всего, акцентировать внимание на красоте футбола, на зрелище.
Хотел бы отметить, чтобы некоторые люди, именующие себя экспертами по судейству и выучившие судейство по самоучителю, не давали однозначную оценку значимым игровым ситуациям до того, как будет принято решение компетентными специалистами контрольно-квалификационной комиссии РФС. Не надо вводить читателей в заблуждение. Есть официальный орган РФС. Он при необходимости дает оценку таким игровым моментам.
Самедов правильно наказан за симуляцию. В Англии за это дают два матча дисквалификации // Еськов не удалил Миранчука - тот забил гол // "Спартак" вел 2:0, но проиграл 3:4. Это проклятие?
Дополнительная информация
- Александр Самедов
- Денис Глушаков
- Локомотив М (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Андрей Будогосский
- Алексей Миранчук
Slick59
Честь мундира бережёт товаристч... Судейство - лажа полная.Не то что кому-то "подсудил", ситуации оценивал неадекватно.С тем же Самедовым - у Еськова повтора не было и наблюдал он со спины.Откуда уверенность?Можно посчитать за "нырок",можно как "уход от столкновения".То свистит не по делу,то валят друг-дружку как хотят в очередь,а судейская бригада "не видит".
14:06
wedes
Судья хорошо отработал, но кто проигрывает так считать не будет.
14:04
Гаттузо Крут!!!!!!#!
В эпизоде с Миранчуком намного ближе к желтой и вот почему. Была попытка сыграть в мяч, подкат был не сзади, нога во время подката не была оторвана от газона, не имели место безрассудные действия. Все это в пользу желтой. Будь хоть один из компонентов в подкате ,то можно было показывать КК. По факту грубая игра ,некачественное выполнение технического приема подкат, без нанесения травмы. ЖК и не более того.
14:01
titan2313
Антимайдан да так и есть, именно после не удаления Миранчука, как бы заглаживая свою вину!
13:55
Антимайдан
titan2313 ... Послу 59 минуты и не удаления Миранчука, все свистки в пользу Спартака!.... ========== То есть судья подсуживал Спартаку, но, при этом, Миранчука не удалил... ? :)
13:48
Slim Taller
Еськов отсудил достойно,следует это признать.Недовольные всегда будут,особенно среди проигравших.
13:46
Антимайдан
maxcds судил хорошо кроме одного момента повлиявшего на игру. обязан был удалять миранчука =========== Миранчук без наказания не остался. А вот давать ли желтую или прямую красную - "на усмотрение судьи", полагаю. И если бы не истерика в СМИ, этот эпизод так бы и оценивался.
13:44
titan2313
Будогосский ты развалил всё! Такие судьи как Еськов вообще не должны судить! Послу 59 минуты и не удаления Миранчука, все свистки в пользу Спартака! Провал сборной и в Евро кубках на вашей совести!!!
13:34
maxcds
судил хорошо кроме одного момента повлиявшего на игру. обязан был удалять миранчука
13:33
DJDF
Ого в кои-то веки после проигрыша Спартака нет претензий к судьям!
13:27
dv2205
вот и правильно а то господин Бобров возомнил что-то
13:26