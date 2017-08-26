Андрей Аршавин: "Уже сейчас можно сказать, что "Зенит" будет чемпионом"

Бывший полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайрат", поделился прогнозом на итоговый результат в чемпионате России. По его словам, "Зенит" – явный фаворит.

– В этом году видел почти все матчи "Зенита". На мой взгляд, "Зенит" играет очень хорошо. Свежая команда. Думаю, уже сейчас можно сказать, что "Зенит" будет чемпионом, – отметил Аршавин в интервью телеканалу "Катунь 24".