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19:05 | Футбол — РФПЛ

Андрей Аршавин: "Уже сейчас можно сказать, что "Зенит" будет чемпионом"

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Бывший полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайрат", поделился прогнозом на итоговый результат в чемпионате России. По его словам, "Зенит" – явный фаворит.

– В этом году видел почти все матчи "Зенита". На мой взгляд, "Зенит" играет очень хорошо. Свежая команда. Думаю, уже сейчас можно сказать, что "Зенит" будет чемпионом, – отметил Аршавин в интервью телеканалу "Катунь 24".

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Непорочный как ТИ

УЖЕ СЕЙЧАС МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО arschAvin - самый ограниченный и убо7гий игрок сборной за всю историю

19:51

vaysman

кто бы сомневался. с таким то башлевником.

19:24