13:48 | Футбол — РПЛ

Андрей Аршавин: "Думаю, "Зенит" вернет чемпионство домой, в Санкт-Петербург"

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Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин отметил, что не следил за играми команды пристально в этом сезоне, но рассчитывает на победу родного клуба в премьер-лиге, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- Как вы оцените итоги первой части сезона для "Зенита"?

- Я мало видел, когда "Зенит" играл плохо на данном этапе. Важен результат - "Зенит" сохранил первое место, так что, думаю, ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой, в Санкт-Петербург.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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