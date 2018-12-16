Андрей Аршавин: "Думаю, "Зенит" вернет чемпионство домой, в Санкт-Петербург"

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин отметил, что не следил за играми команды пристально в этом сезоне, но рассчитывает на победу родного клуба в премьер-лиге, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- Как вы оцените итоги первой части сезона для "Зенита"?

- Я мало видел, когда "Зенит" играл плохо на данном этапе. Важен результат - "Зенит" сохранил первое место, так что, думаю, ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой, в Санкт-Петербург.

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