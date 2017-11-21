Андреас Гранквист: "Я теперь несколько дней буду спать с трофеем, а не с женой"

Защитник "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист, получивший награду лучшему футболисту года в Швеции, пошутил, что ближайшие несколько дней будет спать не с женой, а с трофеем. Ранее спортсмен удостаивался звания лучшего защитника Швеции.

– Я теперь несколько дней буду спать с трофеем в постели, а моя супруга Софи в комнате для гостей. Для меня большая честь получить эту награду, это лучшее, что могло произойти, – приводит Sydsvenskan слова Гранквиста. – Это похоже на сон, ведь раньше был парень, который в течение нескольких лет подряд выигрывал эту награду (Златан Ибрагимович. – Прим. "СЭ"). Противостоять ему было непросто.

После матчей с Италией в плей-офф я подумал, что могу получить эту награду. Обе игры с итальянцами получились лучшими в моей карьере, особенно последняя. У меня был свой фаворит, вы же никогда не выдвигаете себя на роль победителя, командные успехи важнее, но я горжусь тем, что жюри выбрало меня. Я всегда старался помочь команде добиться успеха.

32-летний Гранквист в этом году провел 9 матчей в составе сборной Швеции. Команда пробилась на чемпионат мира-2018, обыграв в стыковых матчах Италию (1:0, 0:0).

Отметим, с 2007 по 2016 года лучшим футболистом Швеции признавался нападающий Златан Ибрагимович.