Анатолий Тимощук: "Я уверен, что игроки "Зенита" сделают выводы и станут взрослее"

Тренер "Зенита Анатолий Тимощук отметил, что команда проанализирует ошибки прошедшего сезона и с новыми силами, уверенностью и характером будет готовиться к следующему.



- По результатам сезона однозначно последуют очень серьезные выводы - в этом я вообще не сомневаюсь. Каждый из нас должен понимать, в какой команде он играет, каких болельщиков представляет, - приводит клубная пресс-служба слова Тимощука. - Это основополагающие вещи, с которых нужно начинать свой путь в футбольном клубе "Зенит".



Каждый должен задуматься о событиях, которые происходили с нами на протяжении этого сезона, проанализировать и с новыми силами, уверенностью и характером готовиться к следующему. Чтобы совершенные ошибки никогда больше не повторились. У нас молодая команда, и это хорошо. Я уверен, что игроки сделают выводы из этого сезона и станут взрослее.



В прошедшем чемпионате России "Зенит" занял пятое место. В следующем сезоне команда будет стартововать с третьего квалификационного раунда Лиги Европы.