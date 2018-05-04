Анатолий Мещеряков: "Задачи "Локомотива" на новый сезон - место в пятерке и достойное выступление в Лиге чемпионов"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" рассказал о задачах команды на следующий сезон.

– Какие задачи будут стоять перед Юрием Семиным после подписания нового соглашения?

– У нас пока не состоялся совет директоров, который подведет итоги этого сезона и определит задачи на будущий. Но не думаю, что они будут системно отличаться от тех, что стояли на этот год. То есть, это место в пятерке и достойное выступление в Лиге чемпионов. И все-таки обращу внимание, что совдир соберется в конце мая и только тогда определит конкретные цели, поэтому озвучиваю лишь предварительные. (Андрей СИЗЯКИН)

Сегодня стало известно, что Семин продлил контракт с "Локомотивом". 70-летний специалист подписал новое соглашение по схеме 1+1.

Анатолий Мещеряков: "Мне ничего неизвестно о конфликте Геркуса с Семиным" //

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