Анатолий Мещеряков: "Тарасов не сыграет с "Зенитом"? Тем хуже для них!"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что команда в матче 15-го тура чемпионата России против "Зенита" в Санкт-Петербурге будет биться за тех футболистов, которые не смогут принять участия в игре. Так, полузащитник железнодорожников Дмитрий Тарасов пропустит встречу из-за дисквалификации. Хавбек получил предупреждение в добавленное к первому тайму время сегодняшнего домашнего матча 14-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (2:0). Эта желтая карточка стала для него четвертой в турнире, что исключает его выход на поле в воскресном поединке.

– Матч с "Зенитом" – самый важный в сезоне? – вопрос Мещерякову.

– Очередная игра, на которую мы будем настраиваться.

– Тарасов не сможет сыграть из-за перебора желтый карточек.

– Тем хуже для "Зенита"!

– Почему?

– Значит, все остальные игроки будут биться за тех футболистов, которые не смогут сыграть. А я думаю, что тот внутренний стержень, который есть у команды, дорого стоит. Это самое главное. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч "Зенит" - "Локомотив" пройдет в воскресенье, 29 октября, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"