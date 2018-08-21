Анатолий Мещеряков: "Победа над "Крыльями" имеет большое значение с психологической точки зрения"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что победа над "Крыльями Советов"​ в матче 4-го тура чемпионата России (1:0) имеет большое значение с точки зрения психологии.

– Успех в Самаре имеет большое значение с психологической точки зрения, – цитируют "Известия" Мещерякова. – С точки зрения результата всё замечательно, а над игрой еще надо работать. Лично меня она пока не удовлетворяет как болельщика. Но верю, что качество игры будет улучшаться, как улучшился сейчас результат. Всегда хорошо, когда есть над чем работать и есть резервы для улучшения своей игры.