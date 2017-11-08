Анатолий Мещеряков: "Отставка Геркуса? Либо пейте таблетки, либо оперируйтесь!"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в четверг он инициирует отставку президента клуба Ильи Геркуса. Ранее агентство "Р-Спорт" сообщило, что формальным поводом для отставки станет превышение бюджета на летние трансферы. При этом реальная причина - "требование Мещерякова нанять для работы в академии клуба "своих людей".

– Что я могу сказать? Как бы это лучше вам ответить… Болезнь лечится таблетками или хирургическим вмешательством, – сказал Мещеряков. – Понятно? Это я говорю для тех, кто эти слухи распространяет.

– Информация не соответствует действительности?

– Дословно – для авторов этого слуха. Обратитесь к врачу. Вам помогут либо таблетки, а если и это не подействует, тогда уже хирургическое вмешательство…

– Каков кредит доверия к Геркусу?

– Вы же знаете, что я никогда не отвечаю на подобные вопросы. Но у меня в голове даже мысли не было об инициации отставки. Приведите дословно мои предыдущие слова и все.

– Правда, что Геркус превысил трансферный бюджет клуба на летние приобретения?

– Эта информация – идиотизм! Идиоты...

– Все это выдумки?

– Ну да. (Виталий АЙРАПЕТОВ)