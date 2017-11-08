Анатолий Мещеряков: "Отставка Геркуса? Либо пейте таблетки, либо оперируйтесь!"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в четверг он инициирует отставку президента клуба Ильи Геркуса. Ранее агентство "Р-Спорт" сообщило, что формальным поводом для отставки станет превышение бюджета на летние трансферы. При этом реальная причина - "требование Мещерякова нанять для работы в академии клуба "своих людей".
– Что я могу сказать? Как бы это лучше вам ответить… Болезнь лечится таблетками или хирургическим вмешательством, – сказал Мещеряков. – Понятно? Это я говорю для тех, кто эти слухи распространяет.
– Информация не соответствует действительности?
– Дословно – для авторов этого слуха. Обратитесь к врачу. Вам помогут либо таблетки, а если и это не подействует, тогда уже хирургическое вмешательство…
– Каков кредит доверия к Геркусу?
– Вы же знаете, что я никогда не отвечаю на подобные вопросы. Но у меня в голове даже мысли не было об инициации отставки. Приведите дословно мои предыдущие слова и все.
– Правда, что Геркус превысил трансферный бюджет клуба на летние приобретения?
– Эта информация – идиотизм! Идиоты...
– Все это выдумки?
– Ну да. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Курт Лямке
"– Эта информация – идиотизм! Идиоты..." И как корреспондент это проглотил?:))))))
15:14
serjio_1704
Самое интересное, что он не опроверг заявление))) А лишь назвал абстрактное лицо идиотом.
15:09
ole72
По ходу,Мещеряков сам на таблетках сидит,а операцию(по смене пола,наверное)он вынашивает уже давно в своей пустой голове
15:04
Мишико5
когда так отвечают, значит слухи просочились достоверные?)
15:01
mikeV
СЭ, вы других слов кроме ОГОНЬ, ОГНЕННЫЙ не знаете? Купите словарь синонимов русского языка, покопайтесь в нём. Или пожарного редактора-филолога наймите на работу, чтоб он ваш тупой креатив тушил на корню.
14:52
otradny
Еще один долбойоб
14:47
marksan
В Локо хам на хаме сидит! Вместо ответа - получайте хамство теперь Мещерякова! Их с Геркусом и близко к микрофону нельзя подпускать!
14:40
ereke
Нет дыма без огня
14:38
Fibonacci
Вася конов из Р-спорт, неоднократно попадался на пи..., вранье вообщем, но ему же надо как то пиарить свое Г-сообщество
14:30
баламошка
"Дословно – для авторов этого слуха. Обратитесь к врачу. Вам помогут либо таблетки, а если и это не подействует, тогда уже хирургическое вмешательство…" "– Эта информация – идиотизм! Идиоты..."//////////////////// Тролль какой-то. Наш человек!)
14:25