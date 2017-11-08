14:10 | Футбол — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Отставка Геркуса? Либо пейте таблетки, либо оперируйтесь!"

Илья ГЕРКУС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Илья ГЕРКУС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в четверг он инициирует отставку президента клуба Ильи Геркуса. Ранее агентство "Р-Спорт" сообщило, что формальным поводом для отставки станет превышение бюджета на летние трансферы. При этом реальная причина - "требование Мещерякова нанять для работы в академии клуба "своих людей".

– Что я могу сказать? Как бы это лучше вам ответить… Болезнь лечится таблетками или хирургическим вмешательством, – сказал Мещеряков. – Понятно? Это я говорю для тех, кто эти слухи распространяет.

– Информация не соответствует действительности?

– Дословно – для авторов этого слуха. Обратитесь к врачу. Вам помогут либо таблетки, а если и это не подействует, тогда уже хирургическое вмешательство…

– Каков кредит доверия к Геркусу?

– Вы же знаете, что я никогда не отвечаю на подобные вопросы. Но у меня в голове даже мысли не было об инициации отставки. Приведите дословно мои предыдущие слова и все.

– Правда, что Геркус превысил трансферный бюджет клуба на летние приобретения?

– Эта информация – идиотизм! Идиоты...

– Все это выдумки?

– Ну да. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Курт Лямке

"– Эта информация – идиотизм! Идиоты..." И как корреспондент это проглотил?:))))))

15:14

serjio_1704

Самое интересное, что он не опроверг заявление))) А лишь назвал абстрактное лицо идиотом.

15:09

ole72

По ходу,Мещеряков сам на таблетках сидит,а операцию(по смене пола,наверное)он вынашивает уже давно в своей пустой голове

15:04

Мишико5

когда так отвечают, значит слухи просочились достоверные?)

15:01

mikeV

СЭ, вы других слов кроме ОГОНЬ, ОГНЕННЫЙ не знаете? Купите словарь синонимов русского языка, покопайтесь в нём. Или пожарного редактора-филолога наймите на работу, чтоб он ваш тупой креатив тушил на корню.

14:52

otradny

Еще один долбойоб

14:47

marksan

В Локо хам на хаме сидит! Вместо ответа - получайте хамство теперь Мещерякова! Их с Геркусом и близко к микрофону нельзя подпускать!

14:40

ereke

Нет дыма без огня

14:38

Fibonacci

Вася конов из Р-спорт, неоднократно попадался на пи..., вранье вообщем, но ему же надо как то пиарить свое Г-сообщество

14:30

баламошка

"Дословно – для авторов этого слуха. Обратитесь к врачу. Вам помогут либо таблетки, а если и это не подействует, тогда уже хирургическое вмешательство…" "– Эта информация – идиотизм! Идиоты..."//////////////////// Тролль какой-то. Наш человек!)

14:25