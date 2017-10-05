"Амкар" возобновил тренировки, Огуде восстановился от травмы

В четверг, после четырех дней отдыха, "Амкар" возобновил тренировки на стадионе "Звезда", сообщает пресс-служба пермского клуба. Тренировка носила втягивающий характер, серьезные нагрузки ждут игроков в пятницу, когда им предстоит два занятия.

На занятии отсутствовали игроки, который вызваны в свои национальные сборные, - Петар Занев, Сергей Баланович и Саид Эззатоллахи. Кроме того, не занимается Алексей Гасилин, который восстанавливается после операции. Вернулся к занятиям нападающий Фегор Огуде.