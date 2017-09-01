"Амкар" возобновил тренировки

У игроков и тренеров основного состава "Амкара" завершились четырехдневные выходные, которые команда получила победы над "Арсеналом" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России, информирует пресс-служба пермяков.

31 августа, состоялась первая тренировка без футболистов, вызванных в сборные. В занятии общей группы участвовал новичок Драго Милович. Также к тренировке основы был привлечен Егор Седов.

По индивидуально программе занимались Фегор Огуде и Алексей Гасилин, который должен вернуться в строй в ближайшее время. Точные сроки восстановления Огуде после операции пока неизвестны.