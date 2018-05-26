"Амкар" поздравил Гасилина со свадьбой

"Амкар" на официальном сайте поздравил со свадьбой нападающего команды Алексея Гасилина и его избранницу Екатерину. Клуб выразил надежду на то, что новый статус положительным образом скажется на 22-летнем форварде.

"Нападающий "Амкара" Алексей Гасилин интенсивно проводит вторую половину мая: успел сыграть за молодёжную сборную России, а теперь – женился, – говорится в поздравлении "Амкара". – Вся наша красно-черная семья поздравляет Алексея и его прекрасную избранницу Екатерину. Желаем долгой счастливой семейной жизни и восхитительных эмоций. Верим, что на Алексее его новый статус скажется самым положительным образом! Поздравляем!"

В прошлом сезоне Гасилин принял участие в шести матчах премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.