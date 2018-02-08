"Амкар" подписал контракт с россиянином из чемпионата Норвегии

"Амкар" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Кириллом Сусловым, который ранее выступал за клуб первого норвежского дивизиона "Конгсвингер". 26-летний игрок пополнил состав пермяков на правах свободного агента.

Отметим, что Суслов занимался в школе ЦСКА, но не провел за основной состав армейцев ни одного матча. После этого он выступал за барнаульское "Динамо", нальчикский "Спартак", "Сокол" и "КамАЗ". С 2016 года он играл в Норвегии, дойдя вместе с "Конгсвингером" до финала кубка страны.