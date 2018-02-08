10:42 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" подписал контракт с россиянином из чемпионата Норвегии

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"Амкар" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Кириллом Сусловым, который ранее выступал за клуб первого норвежского дивизиона "Конгсвингер". 26-летний игрок пополнил состав пермяков на правах свободного агента.

Отметим, что Суслов занимался в школе ЦСКА, но не провел за основной состав армейцев ни одного матча. После этого он выступал за барнаульское "Динамо", нальчикский "Спартак", "Сокол" и "КамАЗ". С 2016 года он играл в Норвегии, дойдя вместе с "Конгсвингером" до финала кубка страны.

Дополнительная информация

http://www.fc-amkar.org/news/32774/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Serenky25

Свободный агент это не бесплатно. Агентские? А Подъемные? А з\п? Вот я поражаюсь просто...

11:15

shur

Сбежал от астматиков.

11:11

баламошка

Человека просто начало тошнить от прогнившего Запада.

11:06

ЗЗ+

На имеющихся игроков денег нет, но с новыми контракты подписывают.

10:59