"Амкар" одолел неосновной состав "Ростова"

В матче 12-го тура чемпионата России "Амкар" на своем поле нанес поражение "Ростову" – 1:0. Автором единственного гола стал Михаил Костюков.
Отметим, что в этой встрече не принимали участия сразу несколько основных игроков ростовчан: вратарь Сослан Джанаев, защитники Сесар Навас, Федор Кудряшов, полузащитники Александр Гацкан, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, форвард Дмитрий Полоз. По информации "СЭ", у Наваса микроповреждение колена, у Джанаева – локтя. Остальные остались в Ростове, где продолжают подготовку к матчу с "Атлетико", который состоится во вторник в Мадриде.
Эта победа позволила "Амкару" подняться на четвертую строчку в турнирной таблице. "Ростов" пока опустился на седьмую строчку, но может завершить тур на еще более низкой позиции.
Чемпионат России
Премьер-лига
12-й тур
"Амкар" (Пермь) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)
Гол: Костюков, 44.
"Амкар" Селихов, Милькович, Занев, Зайцев, Конде, Комолов, Костюков (Салугин, 89), Гол, Баланович (Йовичич, 72), Гиголаев (Идову, 62), Бодул.
"Ростов": Медведев, Киреев, Терентьев (Скопинцев, 87), Мевля, Папа Гуйе, Гранат, Байрамян, Препелицэ, Григорьев (Ярошенко, 77), Эззатоллахи, Азмун (Думбья, 62).
Предупреждения: Эззатоллахи, 41. Байрамян, 53. Конде, 56. Баланович, 62. Киреев, 75.
Судьи: МАТЮНИН. Шаламберидзе (все Москва), Лунев (Новосибирск).
29 октября. Пермь. Стадион "Звезда".
MAYERICK
В Мадриде паника..........
18:15
Святой92
Да ты как не береги силы,толку то.
18:08
Vedi
Неуважение к одним и страх перед другими . А результат будет один и тот же и сегодня и завтра .
18:02
passerby
Даа, теперь Атлетико разорвут,а Амкар это не для "топ клуба"...
17:58
vaysman
солёные уши рулят
17:52
Басист
Не до Амкаров нам, когда Атлетико на носу. Как сыграли вторым составом, так и сыграли. P.S. Ну и да - не Баштуш Папа Гуйе, не Баштуш...
17:44
zik
Норм, так и думал, что Бикеич не повезет основу на искусственное поле в мороз ща три дня до игры в Мадриде.
17:40
King's Bounty IIII
В Ростове вернут долг...
17:35
funyaka
То есть в прошлом туре надо было писать "Спартак неосновным составом одолел Урал"?
17:30
Slim Taller
Ростов бережёт силы для выхода в плей-офф Лиги Чемпионов.
17:29