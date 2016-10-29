17:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" одолел неосновной состав "Ростова"

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В матче 12-го тура чемпионата России "Амкар" на своем поле нанес поражение "Ростову" – 1:0. Автором единственного гола стал Михаил Костюков.

Отметим, что в этой встрече не принимали участия сразу несколько основных игроков ростовчан: вратарь Сослан Джанаев, защитники Сесар Навас, Федор Кудряшов, полузащитники Александр Гацкан, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, форвард Дмитрий Полоз. По информации "СЭ", у Наваса микроповреждение колена, у Джанаева – локтя. Остальные остались в Ростове, где продолжают подготовку к матчу с "Атлетико", который состоится во вторник в Мадриде.

Эта победа позволила "Амкару" подняться на четвертую строчку в турнирной таблице. "Ростов" пока опустился на седьмую строчку, но может завершить тур на еще более низкой позиции.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

"Амкар" (Пермь) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: Костюков, 44.

"Амкар" Селихов, Милькович, Занев, Зайцев, Конде, Комолов, Костюков (Салугин, 89), Гол, Баланович (Йовичич, 72), Гиголаев (Идову, 62), Бодул.

"Ростов": Медведев, Киреев, Терентьев (Скопинцев, 87), Мевля, Папа Гуйе, Гранат, Байрамян, Препелицэ, Григорьев (Ярошенко, 77), Эззатоллахи, Азмун (Думбья, 62).

Предупреждения: Эззатоллахи, 41. Байрамян, 53. Конде, 56. Баланович, 62. Киреев, 75.

Судьи: МАТЮНИН. Шаламберидзе (все Москва), Лунев (Новосибирск).

29 октября. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция мачта "Амкар" - "Ростов"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур

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КОММЕНТАРИИ (10)
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MAYERICK

В Мадриде паника..........

18:15

Святой92

Да ты как не береги силы,толку то.

18:08

Vedi

Неуважение к одним и страх перед другими . А результат будет один и тот же и сегодня и завтра .

18:02

passerby

Даа, теперь Атлетико разорвут,а Амкар это не для "топ клуба"...

17:58

vaysman

солёные уши рулят

17:52

Басист

Не до Амкаров нам, когда Атлетико на носу. Как сыграли вторым составом, так и сыграли. P.S. Ну и да - не Баштуш Папа Гуйе, не Баштуш...

17:44

zik

Норм, так и думал, что Бикеич не повезет основу на искусственное поле в мороз ща три дня до игры в Мадриде.

17:40

King's Bounty IIII

В Ростове вернут долг...

17:35

funyaka

То есть в прошлом туре надо было писать "Спартак неосновным составом одолел Урал"?

17:30

Slim Taller

Ростов бережёт силы для выхода в плей-офф Лиги Чемпионов.

17:29

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