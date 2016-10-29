Почему "Ростов" играет в Перми вторым составом?

"Ростов" выставил на встречу 12-го тура с "Амкаром" фактически резервный состав. По сравнению с матчем с "Атлетико" в рамках Лиги чемпионов, в Перми на поле не вышли вратарь Сослан Джанаев, защитники Сесар Навас, Федор Кудряшов, полузащитники Александр Гацкан, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, форвард Дмитрий Полоз.
Как стало известно "СЭ", у Наваса микроповреждение колена, у Джанаева – локтя. Остальные остались в Ростове, где продолжают подготовку к матчу с "Атлетико", который состоится во вторник в Мадриде. (Сергей ЕГОРОВ)
Санта_Клаус
глупо играть в чемпионате. В этом году однозначно только кубок европы, да и то еще надо за него бороться. У всех договоренности только на этот год, а потом костяк разбегается. Потому что денег нет, в этом году только лигочемпионские
17:08
zvovs
Глупо думать что это поможет, лучше бы сосредоточились на чемпионате где есть шанс.
17:05
Kupservas
Ржевский200 rotor23 походу ты фанат Ростова. На любом сайте, в любой теме про Ростов, обязательно нагадишь)) Тебе в детстве в Ростове инвалидность оформили?)) Думаю, хуже... А что касается Ростова, то готовятся к Атлетико. Тем ничего не нужно, а нам в общую копилку, очки можно урвать.
17:02
Ржевский200
rotor23 походу ты фанат Ростова. На любом сайте, в любой теме про Ростов, обязательно нагадишь)) Тебе в детстве в Ростове инвалидность оформили?))
16:32
rotor23
Днище надеется не унизиться в Мадриде,ха!)))А так-это договорняк.
16:16
Vedi
А то твердят кубок не важен , играют вторыми составами - а тут чемп не важен - второй состав . И будет как всегда в таких случаях и в чемпе проё и в ЛЧ.
16:01
SPFAN
Денег задолжали им
15:54