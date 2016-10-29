Почему "Ростов" играет в Перми вторым составом?

"Ростов" выставил на встречу 12-го тура с "Амкаром" фактически резервный состав. По сравнению с матчем с "Атлетико" в рамках Лиги чемпионов, в Перми на поле не вышли вратарь Сослан Джанаев, защитники Сесар Навас, Федор Кудряшов, полузащитники Александр Гацкан, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, форвард Дмитрий Полоз.

Как стало известно "СЭ", у Наваса микроповреждение колена, у Джанаева – локтя. Остальные остались в Ростове, где продолжают подготовку к матчу с "Атлетико", который состоится во вторник в Мадриде. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция мачта "Амкар" - "Ростов"