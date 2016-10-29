15:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Почему "Ростов" играет в Перми вторым составом?

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"Ростов" выставил на встречу 12-го тура с "Амкаром" фактически резервный состав. По сравнению с матчем с "Атлетико" в рамках Лиги чемпионов, в Перми на поле не вышли вратарь Сослан Джанаев, защитники Сесар Навас, Федор Кудряшов, полузащитники Александр Гацкан, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, форвард Дмитрий Полоз.

Как стало известно "СЭ", у Наваса микроповреждение колена, у Джанаева – локтя. Остальные остались в Ростове, где продолжают подготовку к матчу с "Атлетико", который состоится во вторник в Мадриде. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция мачта "Амкар" - "Ростов"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Санта_Клаус

глупо играть в чемпионате. В этом году однозначно только кубок европы, да и то еще надо за него бороться. У всех договоренности только на этот год, а потом костяк разбегается. Потому что денег нет, в этом году только лигочемпионские

17:08

zvovs

Глупо думать что это поможет, лучше бы сосредоточились на чемпионате где есть шанс.

17:05

Kupservas

Ржевский200 rotor23 походу ты фанат Ростова. На любом сайте, в любой теме про Ростов, обязательно нагадишь)) Тебе в детстве в Ростове инвалидность оформили?)) Думаю, хуже... А что касается Ростова, то готовятся к Атлетико. Тем ничего не нужно, а нам в общую копилку, очки можно урвать.

17:02

Ржевский200

rotor23 походу ты фанат Ростова. На любом сайте, в любой теме про Ростов, обязательно нагадишь)) Тебе в детстве в Ростове инвалидность оформили?))

16:32

rotor23

Днище надеется не унизиться в Мадриде,ха!)))А так-это договорняк.

16:16

Vedi

А то твердят кубок не важен , играют вторыми составами - а тут чемп не важен - второй состав . И будет как всегда в таких случаях и в чемпе проё и в ЛЧ.

16:01

SPFAN

Денег задолжали им

15:54

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