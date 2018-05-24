"Амкар" может переехать в Нижний Новгород

Не исключено, что команда из Перми, сохранившая место в РФПЛ в стыковых матчах с "Тамбовым" (2:0, 1:0), сменит прописку. Как стало известно "СЭ", инвесторы, желающие видеть в Нижнем Новгороде коллектив РФПЛ, готовы содействовать переезду "Амкара" с Урала на Волгу.

У клуба возникли серьезные финансовые затруднения. Планировалось, что на 2018 год он получит от местных властей 200 миллионов рублей, из которых 160 миллионов уже поступили. Однако на оставшиеся 40 миллионов, спонсорские поступления и отчисления от премьер-лиги содержать клуб проблематично. В то же время у него нет серьезных долгов по зарплате перед футболистами – она не выплачена только за два месяца, март и апрель. (Сергей ЕГОРОВ)