Аленичев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота "Енисея" в матче с ЦСКА

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового пенальти в ворота его команды на 78-й минуте матча 3-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА. Мариу Фернандес упал, ворвавшись в штрафную и ощутив за спиной касание ноги Дарко Бодула.

- Этот эпизод еще надо будет посмотреть, но я никогда не говорю публично об ошибках судей, - сказал Аленичев во флеш-интервью на телеканале "Матч Премьер". - Пусть компетентные органы разбирают момент.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Енисей" - ЦСКА.

"Енисей" – ЦСКА: арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу армейцев //

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