Алексей Сутормин: "Оренбург" знал о невысокой скорости Сесара Наваса"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин рассказал о плане на игру 13-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0).

– Сегодня "Оренбург" сыграл отлично после неубедительной игры с "Арсеналом" (2:2) в 12-м туре чемпионата России, – сказал Сутормин в интервью клубной пресс-службе. – Нужно двигаться дальше. Остался один матч до зимнего перерыва. Сесар Навас? Знали о невысокой скорости защитника "Рубина", поэтому пытались заставить его ошибаться, используя наши быстрые атаки.

"Оренбург" (19 очков) после победы над "Рубином" поднялся на седьмую строчку в чемпионате России. Казанцы с 19 баллами располагаются на восьмом месте.