Алексей Прудников: "Интерес "Спартака" к Селихову нужен, чтобы вытрясти побольше денег из "Зенита"

Двукратный чемпион СССР в составе "Спартака", олимпийский чемпион Сеула-1988, а ныне тренер вратарей казахстанского "Окжетпеса" Алексей Прудников удивился возможному трансферу Александра Селихова. По информации "СЭ", 22-летний голкипер "Амкара" уже на этой неделе может стать игроком красно-белых.

– У Селихова был шанс отразить удар Глушакова?

– Такие не берутся. Тут ни один вратарь бы не спас. Даже если б стоял в том углу. Мяч к тому же вылетел из-под защитника, Селихов не видел момент удара.

– Зимой, скорее всего, он перейдет в "Спартак".

– Очень удивлюсь, если сделка состоится.

– Это почему же?

– По моей информации, главный претендент на Селихова – "Зенит". Руководство клуба не скрывает, что ищет голкипера. У "Спартака" же вратарская линия укомплектована.

– Вы полагаете?

– Ну а какие претензии к Реброву в этом сезоне? "Спартак" пропустил меньше всех! Артем действует надежно, постоянно выручает. Вот и с "Амкаром" спас в первом тайме. Вовремя вышел из ворот, сократил угол обстрела, чем смутил Комолова, тот просто не смог пробить. В дальнейшем работы у Реброва было немного, но не расслаблялся. Когда защитники пасовали назад, спокойно играл ногами. На скамейке есть опытный Песьяков. Ну и зачем "Спартаку" Селихов? Думаю, это обычный аукцион.

– В смысле?

– Чтоб вытрясти побольше денег из "Зенита", надо приписать интерес к игроку со стороны "Спартака". Тогда цена моментально увеличится. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Прудникова